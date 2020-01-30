Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Ercan Samancıoğlu,Yenicami
|
2 Maç
|
SEDAT TOPRAKMaraş GSK
|
2 Maç
|
BERKAN KELEŞKarşıyaka
|
2 Maç
|
HASAN YEŞİLYÜZKarşıyaka
|
3 Maç
|
GÖRKEM ALİ DİLEKLapta
|
1 Maç
|
Muhammet Kırmızıyüz, GB
|
1 Maç
|
RAMAZAN SARI, Ozanköy SK
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
REŞAT İNALÖZGöçmenköy
|
1 Maç
|
Mehmet KonyalıoğluKarşıyaka
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
SELİM SAYGI
|
Doğan Türk Birliği
|
ÖMER ALBAYRAK
|
Hamitköy ŞHSK
|
SABRİ ÇİFTÇİOĞLU
|
Mormenekşe GBSK
|
KEMAL UÇANER
|
Göçmenköy İYSK
|
ABBAS OSUM
|
Yonpaş Dumlupınar
|
SERKAN ZEYİN
|
L. Gençler Birliği SK
|
AKSEL KAPTANOĞLU
|
Girne Halk Evi
|
MEHMET KAYGISIZ
|
Gençlik Gücü TSK
|
YASİN KURT
|
Mağusa Türk Gücü
|
HASAN AKTAŞ
|
Çanakkale TSK
|
OLGUN DODAK
|
Karşıyaka ASK
|
CEMAL YAŞINSES
|
Mesarya SK
|
HASAN AKKUYU
|
Hamitköy ŞHSK
|
HASAN ULUKÖK
|
Yenicami AK
|
MEHMET TEKİN
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
KAAN ERDOĞAN
|
Ozanköy SK
|
HÜSEYİN YEŞİL
|
Cihangir GSK
|
MUSTAFA SALK
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
OĞULCAN BALCI
|
Gönyeli SK
|
LAWAL M. OLADIPUPO
|
Göçmenköy İYSK
|
VOLKAN TÜRÜT
|
Karşıyaka ASK
|
VEDAT AÇIK
|
Gençlik Gücü TSK
|
MERTKAN TATAR
|
Maraş GSK
|
ÖMER FURKAN YILMAZ
|
Mormenekşe GBSK
|
OCRAN IDAN
|
Türk Ocağı Limasol