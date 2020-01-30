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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Ercan Samancıoğlu,Yenicami

2 Maç

SEDAT TOPRAKMaraş GSK

2 Maç

BERKAN KELEŞKarşıyaka

2 Maç

HASAN YEŞİLYÜZKarşıyaka

3 Maç

GÖRKEM ALİ DİLEKLapta

1 Maç

Muhammet Kırmızıyüz, GB

1 Maç

RAMAZAN SARI, Ozanköy SK

1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

REŞAT İNALÖZGöçmenköy

1 Maç

Mehmet KonyalıoğluKarşıyaka

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

SELİM SAYGI

Doğan Türk Birliği

ÖMER ALBAYRAK

Hamitköy ŞHSK

SABRİ ÇİFTÇİOĞLU

Mormenekşe GBSK

KEMAL UÇANER

Göçmenköy İYSK

ABBAS OSUM

Yonpaş Dumlupınar

SERKAN ZEYİN

L. Gençler Birliği SK

AKSEL KAPTANOĞLU

Girne Halk Evi

MEHMET KAYGISIZ

Gençlik Gücü TSK

YASİN KURT

Mağusa Türk Gücü

HASAN AKTAŞ

Çanakkale TSK

OLGUN DODAK

Karşıyaka ASK

CEMAL YAŞINSES

Mesarya SK

HASAN AKKUYU

Hamitköy ŞHSK

HASAN ULUKÖK

Yenicami AK

MEHMET TEKİN

Merit Alsancak Yeşilova

KAAN ERDOĞAN

Ozanköy SK

HÜSEYİN YEŞİL

Cihangir GSK

MUSTAFA SALK

Merit Alsancak Yeşilova

OĞULCAN BALCI

Gönyeli SK

LAWAL M. OLADIPUPO

Göçmenköy İYSK

VOLKAN TÜRÜT

Karşıyaka ASK

VEDAT AÇIK

Gençlik Gücü TSK

MERTKAN TATAR

Maraş GSK

ÖMER FURKAN YILMAZ

Mormenekşe GBSK

OCRAN IDAN

Türk Ocağı Limasol
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