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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

MEHMET GÖKTAŞ Yenicami

1 Maç

HASAN ULUKÖK Yenicami

1 Maç

BURAK AŞAN Hamitköy

1 Maç

DAVUT TEKDAŞ Düzkaya

3 Maç

MEHMET ÇAKIL Lefke TSK

2 Maç

BATUHAN ŞANVERDİ TOL

2 Maç

OLGUN DODAK Karşıyaka

1 Maç

BUĞRA BARIN Ozanköy SK

1 Maç

ABBAS OSUM Dumlupınar

1 Maç

BORA GÜRKANLAR Bağcıl SK

3 Maç

GÖKDENİZ TEK GHE

1 Maç

YAKUP YILDIRIM Karşıyaka

3 Maç

RIFAT YILDIRIM Karşıyaka

1 Maç

MUSTAFA KANARYA Görneç

1 Maç

 KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

MEHMET KARAGİL Mesarya SK

1 Maç

UMUT DÜZDABAN Karşıyaka

1 Maç

SÜLEYMAN GÖKSU Türk Ocağı

1 Maç

 4 SARI KART İLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

KENAN OSHAN

Doğan Türk Birliği

HAKAN DEMİR

Yalova SK

AYDIN AYGIN

Doğan Türk Birliği

MİTHAT KÜÇÜKAKAÇALI

Yalova SK

SEMİH ÜNALDI

Lefke TSK

MUAMMER TİP

Binatlı YSK

SERGÜLEN RÜSTEMOĞLU

Yalova SK

VAKKAS KAYNARCA

Merit Alsancak Yeşilova

MEHMET KUM

Yalova SK

EKREM ZABİTLER

Çanakkale TSK

BERKAN SÜNMEZ

Çanakkale TSK

YUNUS EMRE KURUMUŞ

Gençlik Gücü TSK

KADİR DOĞAN

Karşıyaka ASK

KENAN CAN VOLKAN

Bostancı Bağcıl SK

ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN

Esentepe KKSK

AYHAN ŞEMET

Lefke TSK

HASAN ÇAKIR

Küçük Kaymaklı TSK

MEHMET BOROZAN

Girne Halk Evi

RAMAZAN ONAY SARI

Ozanköy SK

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