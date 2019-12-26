Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
MEHMET GÖKTAŞ Yenicami
|
1 Maç
|
HASAN ULUKÖK Yenicami
|
1 Maç
|
BURAK AŞAN Hamitköy
|
1 Maç
|
DAVUT TEKDAŞ Düzkaya
|
3 Maç
|
MEHMET ÇAKIL Lefke TSK
|
2 Maç
|
BATUHAN ŞANVERDİ TOL
|
2 Maç
|
OLGUN DODAK Karşıyaka
|
1 Maç
|
BUĞRA BARIN Ozanköy SK
|
1 Maç
|
ABBAS OSUM Dumlupınar
|
1 Maç
|
BORA GÜRKANLAR Bağcıl SK
|
3 Maç
|
GÖKDENİZ TEK GHE
|
1 Maç
|
YAKUP YILDIRIM Karşıyaka
|
3 Maç
|
RIFAT YILDIRIM Karşıyaka
|
1 Maç
|
MUSTAFA KANARYA Görneç
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
MEHMET KARAGİL Mesarya SK
|
1 Maç
|
UMUT DÜZDABAN Karşıyaka
|
1 Maç
|
SÜLEYMAN GÖKSU Türk Ocağı
|
1 Maç
|
4 SARI KART İLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
KENAN OSHAN
|
Doğan Türk Birliği
|
HAKAN DEMİR
|
Yalova SK
|
AYDIN AYGIN
|
Doğan Türk Birliği
|
MİTHAT KÜÇÜKAKAÇALI
|
Yalova SK
|
SEMİH ÜNALDI
|
Lefke TSK
|
MUAMMER TİP
|
Binatlı YSK
|
SERGÜLEN RÜSTEMOĞLU
|
Yalova SK
|
VAKKAS KAYNARCA
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
MEHMET KUM
|
Yalova SK
|
EKREM ZABİTLER
|
Çanakkale TSK
|
BERKAN SÜNMEZ
|
Çanakkale TSK
|
YUNUS EMRE KURUMUŞ
|
Gençlik Gücü TSK
|
KADİR DOĞAN
|
Karşıyaka ASK
|
KENAN CAN VOLKAN
|
Bostancı Bağcıl SK
|
ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN
|
Esentepe KKSK
|
AYHAN ŞEMET
|
Lefke TSK
|
HASAN ÇAKIR
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
MEHMET BOROZAN
|
Girne Halk Evi
|
RAMAZAN ONAY SARI
|
Ozanköy SK