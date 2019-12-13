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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

FıdelısIrıaYeşilova

2 Maç

Burak Gökkaya Cihangir

3 Maç

Turan EskidemirCihangir

3 Maç

Baran Şahinsoy Cihangir

1 Maç

Furkan Şengül Düzkaya

2 Maç

Emre Aktaş Maraş GSK

1 Maç

Kaan BorovaGHE

2 Maç

Tugay Sezer Mormenekşe

1 Maç

Can Tırmık Maraş

1 Maç

Serkan TebelleşolMaraş

1 Maç

Batuhan Kozalak Bağcıl

1 Maç

MehmetGürbıyık Dumlupınar

2 Maç

Resul Atıcı Dikmen Gücü

1 Maç

Ozan Açar Yeşilova

2 Maç

 KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

CEM AYKEN Ozanköy SK

3 Maç

BİROL SAİTER Küçük Kaymaklı

1 Maç

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

MEHMET GÜRLÜ

Mağusa Türk Gücü

MEHMET EROL

Mağusa Türk Gücü

SİNAN ÖĞÜT

L. Gençler Birliği SK

AHMET COŞKUN

Göçmenköy İYSK

ALİ AKBULUT

Girne Halk Evi

İSMET PAŞA PEHLİVAN

Görneç KSK

HÜSEYİN TAŞÇI

Gençlik Gücü TSK

YAKUP ESMERASLAN

Lefke TSK

BURAK TÜNSAY

Mormenekşe GBSK

R. ALPAY İNCE

Görneç KSK

RAHMİ ÇELİK

Göçmenköy İYSK

ŞENOL ŞÖFÖR

L. Gençler Birliği SK

RİFAT HACIARİFOĞLU

Küçük Kaymaklı TSK

HAKAN KARACAOĞLU

Çetinkaya TSK

BURAK SARIKAYA

Yonpaş Dumlupınar

ALPAY EMİNOĞLU

Girne Halk Evi

CAN MUSTAFA SAÇAR

Hamitköy ŞHSK

ALPEREN GÜLMEZ

Cihangir GSK

MEHMET DÖVENCİK

Maraş GSK

DOĞUŞ MACİT

Maraş GSK

HÜSEYİN BAHÇECİ

Esentepe KKSK

MUSTAFA KIRMIZIYÜZ

L. Gençler Birliği SK

FATİH  KARAL

Esentepe KKSK

MEHMET KUŞCU

Düzkaya KOSK

CHRISLIN DIAMONEKE

Doğan Türk Birliği

HASAN YUMUŞAK

Yenicami AK

SERHAT BOSTANCI

Düzkaya KOSK

KAAN ERİŞİK

Lapta TBSK

YUSUF ALTINBAŞ

Yalova SK

ESOSA IROGUE

Merit Alsancak Yeşilova

MEVLÜT FERDİ AVAN

Ozanköy SK

ATANDA OGUNGBE

Baf Ülkü Yurdu

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