Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
FıdelısIrıaYeşilova
|
2 Maç
|
Burak Gökkaya Cihangir
|
3 Maç
|
Turan EskidemirCihangir
|
3 Maç
|
Baran Şahinsoy Cihangir
|
1 Maç
|
Furkan Şengül Düzkaya
|
2 Maç
|
Emre Aktaş Maraş GSK
|
1 Maç
|
Kaan BorovaGHE
|
2 Maç
|
Tugay Sezer Mormenekşe
|
1 Maç
|
Can Tırmık Maraş
|
1 Maç
|
Serkan TebelleşolMaraş
|
1 Maç
|
Batuhan Kozalak Bağcıl
|
1 Maç
|
MehmetGürbıyık Dumlupınar
|
2 Maç
|
Resul Atıcı Dikmen Gücü
|
1 Maç
|
Ozan Açar Yeşilova
|
2 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
CEM AYKEN Ozanköy SK
|
3 Maç
|
BİROL SAİTER Küçük Kaymaklı
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
MEHMET GÜRLÜ
|
Mağusa Türk Gücü
|
MEHMET EROL
|
Mağusa Türk Gücü
|
SİNAN ÖĞÜT
|
L. Gençler Birliği SK
|
AHMET COŞKUN
|
Göçmenköy İYSK
|
ALİ AKBULUT
|
Girne Halk Evi
|
İSMET PAŞA PEHLİVAN
|
Görneç KSK
|
HÜSEYİN TAŞÇI
|
Gençlik Gücü TSK
|
YAKUP ESMERASLAN
|
Lefke TSK
|
BURAK TÜNSAY
|
Mormenekşe GBSK
|
R. ALPAY İNCE
|
Görneç KSK
|
RAHMİ ÇELİK
|
Göçmenköy İYSK
|
ŞENOL ŞÖFÖR
|
L. Gençler Birliği SK
|
RİFAT HACIARİFOĞLU
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
HAKAN KARACAOĞLU
|
Çetinkaya TSK
|
BURAK SARIKAYA
|
Yonpaş Dumlupınar
|
ALPAY EMİNOĞLU
|
Girne Halk Evi
|
CAN MUSTAFA SAÇAR
|
Hamitköy ŞHSK
|
ALPEREN GÜLMEZ
|
Cihangir GSK
|
MEHMET DÖVENCİK
|
Maraş GSK
|
DOĞUŞ MACİT
|
Maraş GSK
|
HÜSEYİN BAHÇECİ
|
Esentepe KKSK
|
MUSTAFA KIRMIZIYÜZ
|
L. Gençler Birliği SK
|
FATİH KARAL
|
Esentepe KKSK
|
MEHMET KUŞCU
|
Düzkaya KOSK
|
CHRISLIN DIAMONEKE
|
Doğan Türk Birliği
|
HASAN YUMUŞAK
|
Yenicami AK
|
SERHAT BOSTANCI
|
Düzkaya KOSK
|
KAAN ERİŞİK
|
Lapta TBSK
|
YUSUF ALTINBAŞ
|
Yalova SK
|
ESOSA IROGUE
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
MEVLÜT FERDİ AVAN
|
Ozanköy SK
|
ATANDA OGUNGBE
|
Baf Ülkü Yurdu