Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA Gökhan Özer Cihangir 1 Maç AdenıyıAllenAssogba Çetinkaya 1 Maç Mehmet Kaygısız Gençlik Gücü 2 Maç Hascan Kırmaz Yenicami 1 Maç Recep Arkol Çetinkaya 1 Maç Halil Akhan Gençlik Gücü 1 Maç Mahmut Önay Göçmenköy 3 Maç Abbas Güler Merit A. Yeşilova 3 Maç Barış Basan Bostancı Bağcıl 1 Maç Kutay ÖmerpaşaGörneç 1 Maç Samet Yıldırım Lapta 1 Maç Tufan Öztürk Dikmen Gücü 2 Maç

YÖNETİCİ / ANTRENÖR / TEK. DİR. / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA AFÜN GİRGEN Doğan Türk Birliği 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR