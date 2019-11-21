Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Gökhan Özer Cihangir
|
1 Maç
|
AdenıyıAllenAssogba Çetinkaya
|
1 Maç
|
Mehmet Kaygısız Gençlik Gücü
|
2 Maç
|
Hascan Kırmaz Yenicami
|
1 Maç
|
Recep Arkol Çetinkaya
|
1 Maç
|
Halil Akhan Gençlik Gücü
|
1 Maç
|
Mahmut Önay Göçmenköy
|
3 Maç
|
Abbas Güler Merit A. Yeşilova
|
3 Maç
|
Barış Basan Bostancı Bağcıl
|
1 Maç
|
Kutay ÖmerpaşaGörneç
|
1 Maç
|
Samet Yıldırım Lapta
|
1 Maç
|
Tufan Öztürk Dikmen Gücü
|
2 Maç
YÖNETİCİ / ANTRENÖR / TEK. DİR. / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
AFÜN GİRGEN Doğan Türk Birliği
|
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
Barkın İncirlili
|
Küçük Kaymaklı
|
Fikret Yağcıoğlu
|
Göçmenköy
|
Yusuf Palaz
|
Lapta
|
Behiç Kum
|
Cihangir
|
Hasan sadrazam
|
Lapta
|
Yunus Emre İleli
|
Düzkaya
|
Emir Dolu
|
Gençlik Gücü
|
Buğra Barın
|
Ozanköy
|
Göksel Soyer
|
Lapta
|
Selçuk Soyer
|
Lapta
|
Zihni Temelci
|
Cihangir
|
Emre Aktaş
|
Maraş
|
Mustafa Süzgen
|
Binatlı
|
Burak Aşan
|
Hamitköy
|
RifatSonatlı
|
Çanakkale
|
HannanHoruş
|
Hamitköy
|
Halil Kutlu Menevli
|
Mormenekşe
|
Mert Ateş
|
Hamitköy
|
Turan Satılmış
|
Dörtyol
|
Hüseyin Adem
|
Çanakkale
|
Tuğberk Keskin
|
Küçük Kaymaklı
|
Sertan Kırman
|
Küçük Kaymaklı
|
OlıverUche Sunday
|
Gençlik Gücü
|
Fikret Uyanır
|
Ozanköy
|
MosesIbukunAkınade