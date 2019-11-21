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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Gökhan Özer Cihangir

1 Maç

AdenıyıAllenAssogba Çetinkaya

1 Maç

Mehmet Kaygısız Gençlik Gücü

2 Maç

Hascan Kırmaz Yenicami

1 Maç

Recep Arkol Çetinkaya

1 Maç

Halil Akhan Gençlik Gücü

1 Maç

Mahmut Önay Göçmenköy

3 Maç

Abbas Güler Merit A. Yeşilova

3 Maç

Barış Basan Bostancı Bağcıl

1 Maç

Kutay ÖmerpaşaGörneç

1 Maç

Samet Yıldırım Lapta

1 Maç

Tufan Öztürk Dikmen Gücü

2 Maç

 YÖNETİCİ / ANTRENÖR / TEK. DİR. / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

AFÜN GİRGEN Doğan Türk Birliği

1 Maç

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

Barkın İncirlili

Küçük Kaymaklı

Fikret Yağcıoğlu

Göçmenköy

Yusuf Palaz

Lapta

Behiç Kum

Cihangir

Hasan sadrazam

Lapta

Yunus Emre İleli

Düzkaya

Emir Dolu

Gençlik Gücü

Buğra Barın

Ozanköy

Göksel Soyer

Lapta

Selçuk Soyer

Lapta

Zihni Temelci

Cihangir

Emre Aktaş

Maraş

Mustafa Süzgen

Binatlı

Burak Aşan

Hamitköy

RifatSonatlı

Çanakkale

HannanHoruş

Hamitköy

Halil Kutlu Menevli

Mormenekşe

Mert Ateş

Hamitköy

Turan Satılmış

Dörtyol

Hüseyin Adem

Çanakkale

Tuğberk Keskin

Küçük Kaymaklı

Sertan Kırman

Küçük Kaymaklı

OlıverUche  Sunday

Gençlik Gücü

Fikret Uyanır

Ozanköy

MosesIbukunAkınade

Binatlı
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