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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 3 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 antrenör ceza alırken, 9 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 8 Aralık 2018 - 10 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                                                          

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

KEVIN ASSIGA

1 MAÇ

YENİCAMİ AK

HASAN ULUKÖK

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

GÖKHAN KAMIŞ

3 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

KARŞIYAKA ASK

ŞENER DAĞGÜL

3 MAÇ

           4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

ÇAĞRI SARPOĞLU

YENİBOĞAZİÇİ DSK

REŞİT ERİŞİK

GÖÇMENKÖY İYSK

YUSUF ALTINER

MESARYA SK

HÜSEYİN ADAL

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

SERCAN DEMİRMAN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

VOLKAN GÖKTÜRK

MESARYA SK

ABDULLAH EROL

MESARYA SK

EBIMOBOWEI THANKGOD PETER

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

ONUR TOP

DEĞİRMENLİK SK

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