Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.
Oynanan maçlar sonucunda 3 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 antrenör ceza alırken, 9 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 8 Aralık 2018 - 10 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
KEVIN ASSIGA
|
1 MAÇ
|
YENİCAMİ AK
|
HASAN ULUKÖK
|
1 MAÇ
|
ÇANAKKALE TSK
|
GÖKHAN KAMIŞ
|
3 MAÇ
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
KARŞIYAKA ASK
|
ŞENER DAĞGÜL
|
3 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
ÇAĞRI SARPOĞLU
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
REŞİT ERİŞİK
|
GÖÇMENKÖY İYSK
|
YUSUF ALTINER
|
MESARYA SK
|
HÜSEYİN ADAL
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
SERCAN DEMİRMAN
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
VOLKAN GÖKTÜRK
|
MESARYA SK
|
ABDULLAH EROL
|
MESARYA SK
|
EBIMOBOWEI THANKGOD PETER
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
ONUR TOP
|
DEĞİRMENLİK SK