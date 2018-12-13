Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 3 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 antrenör ceza alırken, 9 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 8 Aralık 2018 - 10 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir: