banner255
banner69
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
5 0
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
13 0
 
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
93 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
42 0
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
37 0
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
84 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
64 0
banner82

Haftanın cezaları, cezalıları açıklandı

banner27

Haftanın cezaları, cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

CEYLAN TANERİÇetinkaya TSK

2 Maç

ERCAN SAMANCIOĞLUYenicami

2 Maç

MEHMET ALTINYenicami AK

1 Maç

FELIX OBADAGönyeli SK

1 Maç

DOĞAN ERTÜRKBaf Ülkü Yurdu

1 Maç

BAYRAM ARIKHANKarşıyaka ASK

3 Maç

RAMAZAN ONAY SARIOzanköy

1 Maç

HÜSEYİN ADEMÇanakkale TSK

2 Maç

DOĞUKAN GÖRENDumlupınar

1 Maç

Nurettin ÇobanoğluMormenekşe

1 Maç

ERTAN MENEKŞELİMormenekşe

1 Maç

ASİL AĞIRMAN Girne Halk Evi

1 Maç

İSA BEŞLİDoğan Türk Birliği

1 Maç

EFE KANDEDoğan Türk Birliği

1 Maç

 KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

İSMAİL SOYDANYenicami AK

1 Maç

KEMAL GÜRBAĞGirne Halk Evi

1 Maç

MURAT ASLANYalova SK

1 Maç

ULUN CAMBinatlı YSK

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

ADENIYI ALLEN ASSOGBA

Çetinkaya TSK

MUSTAFA KERMEOĞLU

Mesarya SK

YUSUF ALTINER

Mesarya SK

SERKAN ÖNET

Çetinkaya TSK

SALİH KAPLAN

Dörtyol SK

EROL AKSUNLAR

Cihangir GSK

VURKAN GÖRNEÇLİ

Esentepe KKSK

ORHAN KALAYCI

Mesarya SK

VOLKAN GÖKTÜRK

Mesarya SK

HASAN SEDATGİL

Baf Ülkü Yurdu

CUMA KILINÇ

Hamitköy ŞHSK

EMRE AKBELLİ

Mesarya SK

EMRE  SOYTÜRK

Yonpaş Dumlupınar TSK

EYÜP ÖZTEP

Karşıyaka ASK

İSMAİL HAKKI KORKMAZ

Mesarya SK

İLHAN KILINÇ

Çetinkaya TSK

ERTUNÇ SAYINER

Çetinkaya TSK

SALİH YANKI KASIM

Görneç KSK

DOĞUKAN KIZILKAYA

Yalova SK

SÜLEYMAN ŞENGÜL

Binatlı YSK

İRFAN ÖZBAYSAL

Mesarya SK

HALİL AKDOĞAN

Çanakkale TSK

AHMET KIYI

Mesarya SK

İBRAHİM HALİL KESER

Yalova SK

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.