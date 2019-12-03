Haftanın cezaları, cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
CEYLAN TANERİÇetinkaya TSK
|
2 Maç
|
ERCAN SAMANCIOĞLUYenicami
|
2 Maç
|
MEHMET ALTINYenicami AK
|
1 Maç
|
FELIX OBADAGönyeli SK
|
1 Maç
|
DOĞAN ERTÜRKBaf Ülkü Yurdu
|
1 Maç
|
BAYRAM ARIKHANKarşıyaka ASK
|
3 Maç
|
RAMAZAN ONAY SARIOzanköy
|
1 Maç
|
HÜSEYİN ADEMÇanakkale TSK
|
2 Maç
|
DOĞUKAN GÖRENDumlupınar
|
1 Maç
|
Nurettin ÇobanoğluMormenekşe
|
1 Maç
|
ERTAN MENEKŞELİMormenekşe
|
1 Maç
|
ASİL AĞIRMAN Girne Halk Evi
|
1 Maç
|
İSA BEŞLİDoğan Türk Birliği
|
1 Maç
|
EFE KANDEDoğan Türk Birliği
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
İSMAİL SOYDANYenicami AK
|
1 Maç
|
KEMAL GÜRBAĞGirne Halk Evi
|
1 Maç
|
MURAT ASLANYalova SK
|
1 Maç
|
ULUN CAMBinatlı YSK
|
3 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
ADENIYI ALLEN ASSOGBA
|
Çetinkaya TSK
|
MUSTAFA KERMEOĞLU
|
Mesarya SK
|
YUSUF ALTINER
|
Mesarya SK
|
SERKAN ÖNET
|
Çetinkaya TSK
|
SALİH KAPLAN
|
Dörtyol SK
|
EROL AKSUNLAR
|
Cihangir GSK
|
VURKAN GÖRNEÇLİ
|
Esentepe KKSK
|
ORHAN KALAYCI
|
Mesarya SK
|
VOLKAN GÖKTÜRK
|
Mesarya SK
|
HASAN SEDATGİL
|
Baf Ülkü Yurdu
|
CUMA KILINÇ
|
Hamitköy ŞHSK
|
EMRE AKBELLİ
|
Mesarya SK
|
EMRE SOYTÜRK
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|
EYÜP ÖZTEP
|
Karşıyaka ASK
|
İSMAİL HAKKI KORKMAZ
|
Mesarya SK
|
İLHAN KILINÇ
|
Çetinkaya TSK
|
ERTUNÇ SAYINER
|
Çetinkaya TSK
|
SALİH YANKI KASIM
|
Görneç KSK
|
DOĞUKAN KIZILKAYA
|
Yalova SK
|
SÜLEYMAN ŞENGÜL
|
Binatlı YSK
|
İRFAN ÖZBAYSAL
|
Mesarya SK
|
HALİL AKDOĞAN
|
Çanakkale TSK
|
AHMET KIYI
|
Mesarya SK
|
İBRAHİM HALİL KESER
|
Yalova SK