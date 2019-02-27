Hafta sonuna yürek dayanmaz

Bu hafta sonu adeta bir futbol şöleni yaşanacak. Avrupa'nın dört bir yanında şahane maçlar futbol severleri bekliyor

Avrupa futbolunda heyecan üst seviyeye çıktı. Hem şampiyonluk hem de ligde kalma yolunda çok kritik maçlar oynanıyor. Bu hafta ise Avrupa'nın dört bir yanında muhteşem maçlar futbol severleri bekliyor.

İşte bu haftanın dikkat çeken maçları:

2 Mart Cumartesi:

15:30 Tottenham Hotspur - Arsenal

20:30 Monchengladbach - Bayern Munih

22:30 Lazio - Roma

22:45 Real Madrid - Barcelona

23:30 Porto - Benfica

3 Mart Pazar:

19:15 Everton - Liverpool

22:30 Napoli - Juventus

23:00 Marsilya - St. Etienne

Süper Lig'de de bu hafta 24. hafta heyecanı yaşanacak. Hem şampiyonluk yolunda hem de alt sıralarda heyecanlı maçlar oynanacak.