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Hafta sonuna yürek dayanmaz

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Bu hafta sonu adeta bir futbol şöleni yaşanacak. Avrupa'nın dört bir yanında şahane maçlar futbol severleri bekliyor

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Hafta sonuna yürek dayanmaz
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Avrupa futbolunda heyecan üst seviyeye çıktı. Hem şampiyonluk hem de ligde kalma yolunda çok kritik maçlar oynanıyor. Bu hafta ise Avrupa'nın dört bir yanında muhteşem maçlar futbol severleri bekliyor. 
İşte bu haftanın dikkat çeken maçları: 
2 Mart Cumartesi: 
15:30 Tottenham Hotspur - Arsenal
20:30 Monchengladbach - Bayern Munih
22:30 Lazio - Roma 
22:45 Real Madrid - Barcelona 
23:30 Porto - Benfica
3 Mart Pazar:

19:15 Everton - Liverpool
22:30 Napoli - Juventus
23:00 Marsilya - St. Etienne
Süper Lig'de de bu hafta 24. hafta heyecanı yaşanacak. Hem şampiyonluk yolunda hem de alt sıralarda heyecanlı maçlar oynanacak. 

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