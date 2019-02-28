Hafta Başkent derbisi ile başlayacak

Süper Ligde 20. hafta bu akşam lider Yenicami ile komşusu Gençlik Gücü arasında oynanacak olan Başkent derbisi ile başlayacak

K-PET Süper Ligde 20. hafta bu akşam oynanacak olan Başkent derbisi ile başlayacak. Farklı hedeflerdeki 2 takım lider Yenicami ile komşusu Gençlik Gücü arasında Atatürk Stadında oynanacak olan maçı Mehmet Sezener yönetecek.

Liderin takipçileri Mağusa Türk Gücü Gönyeli ile, Doğan Türk Birliği ise Esentepe ile, kendi evlerinde karşılaşacaklar.

K-PET Birinci Ligde de 20. haftada Başkent derbisi oynanacak. Lider Göçmenköy, evindeki maçta Hamitköy’ü konuk edecek. Maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

K-PET SÜPER LİG

1 Mart Cuma Saat 18:30

Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

2 Mart Cumartesi, Saat 14:30

MTG – Gönyeli, Canbulat Stadı, Ali Özer

Doğan T. B – Esentepe, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Cihangir – Binatlı, Cihangir Stadı, Fehim Dayı

Baf Ü. Y – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

3 Mart Pazar, Saat 14:30

K.Kaymaklı – Türk Ocağı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Kerem Eran

Merit A. Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özkan

Lefke – Girne Halk Evi, 16 Ağustos Stadı, Serhan Şimşek

K-PET BİRİNCİ LİG

2 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çanakkale – Bostancı Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Ozanköy – Değirmenlik, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz

Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Mustafa Öztugay

Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler

3 Mart Pazar, Saat 14:30

Düzkaya – Yeni Boğaziçi, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal

Göçmenköy – Hamitköy, Göçmenköy Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Akova – Mormenekşe, Eray Vudalı Stadı, Emre Öztaşlı

Doğancı – Karşıyaka, Emek Stadı, Zekai Töre