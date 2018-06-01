Pınarbaşı-Dikmen, BTM 2.Lig 5.Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarının yaralanmasına yol açan Pınarbaşı Başkanı Kemal Hacıyarım’a, “sürekli hak mahrumiyeti” cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından aldığı kararları açıkladı.

Dikmen'e 2, Pınarbaşı'na 10 maç saha kapatma

Pınarbaşı Stadı'nda oynanan Pınarbaşı-Dikmen, BTM 2.Lig 5.Grup müsabakasında Dikmen taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası verildi. Pınarbaşı taraftarlarının ve başkanının neden olduğu, rakip takım taraftarlarının yaralanmasına yol açan saha olaylarından dolayı Pınarbaşı'na ise 10 maç saha kapatma cezası kesildi.

HACIYARIM'A BİN 200 GÜN CEZA

Rakip takım taraftarlarını, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ve attığı maddelerle yaralayıp saha olaylarının başlamasına neden olan Pınarbaşı Başkanı Kemal Hacıyarım’a ise bin 200 gün, ilgili cezanın toplamının 3 yılı aşkın olması nedeniyle “Sürekli Hak Mahrumiyeti” cezası verildi.

Haspolat stadında oynanan Haspolat S.K. – Balıkesir S.K. BTM 2.lig 4. grup müsabakasında hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürlerde bulunarak spor ahlakına aykırı davranışlar sergilediği raporlarda tespit edilen Haspolat S.K. yöneticisi Mücahit Kocabıyık’a DT 41/1 ve 35/1’in ihlallerinden dolayı DT 41/1 (b) ve 35/1(b) uyarınca toplam 75 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bostancı Yakup Özorun stadında oynanan Gayretköy Gazi S.K.- Sadrazamköy S.K. BTM 2.lig 6.grup müsabakasında düzenlenen raporlar incelendikten sonra;

Müsabaka hakemine yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeniyle oyundan ihraç edilen Sadrazamköy S.K. futbolcusu 104048 lisans numaralı Sinan Kurt’a DT 41/1’in ihlalinden dolayı 41/1(a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliğiyle;

Müsabaka tamamlandıktan sonra müsabaka hakemlerine yönelik ağır hakaret ve küfürler sarf eden Sadrazamköy Spor Kulübü futbolcusu 108991 lisans numaralı Mehmet Türüt’e DT 41/1’in ihlalinden dolayı DT 41/1 (a) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir