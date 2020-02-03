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Hacıabitoğlu sahaya indi

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Hacıabitoğlu sahaya indi

K-PET Süper Ligin 17. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Şehit Hüseyin Ruso Stadında Düzkaya karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı kazanıp, ikinci devredeki ikinci maçını da kazandı.

Küçük Kaymaklı’nın gollerini Okafor penaltıdan, Osita ve Bahadır penaltıdan kaydetti. Maçın hakemi Fehim Dayı, doğru penaltı kararları vermesine rağmen maç sonunda Düzkaya başkanı Vedat Hacıabitoğlu’nun yoğun tepkisine maruz kaldı. Hacıabitoğlu, Fehim Dayı’nın arkasından koşarak, Dayı’yı sırtından ittikten sonra polisler tarafından uzaklaştırıldı.

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