Güzelyurt’ta kritik derbi

Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı 14.cü haftanın açılış maçında Üner Berkalp Stadında oynanacak derbide karşılaşacaklar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin 14.cü haftanın açılış maçında Cuma akşamı saat 19.00’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanacak Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı karşılaşacaklar. Baf Ülkü Yurdu orta sıralardaki yerini korumak, Binatlı ise alt sıralardan uzaklaşmak için maçı kazanmayı hedefleyecek.

Güzelyurt derbisine büyük önem veren Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı’nın teknik direktörleri Gökmen Davutoğlu ile İltaç Karayel zor maç öncesinde açıklamalarda bulundular.

GÖKMEN DAVUTOĞLU: GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ

“Derbi maçlarının önceden sonucu belli olmayan maçlardır. Bizim hedefimiz iyi bir çizgide gitmektir. Bu nedenle de maçı kazanmak istiyoruz.

Dört antrenmanla hazırlanıp Cuma aķşamki maça hazır olacağız . İyi bir maç olsun centilmence mücadele olsun. Galibiyet almak istediğimiz bu maçta sakat olan Yankı ve dört sarı kartlı olan Atanda oynayamayacak.”

İLTAÇ KARAYEL: SON HAFTALARDA İYİ BİR HAVA YAKALADIK

“Güzelyurt derbisi öncesinde son haftalarda aldığımız sonuçlarla iyi bir hava yakaladık. Oynadığımız maçlarda puan ve puanlar kazanmaya başladık.

Baf Ülkü Yurdu maçının önemi bizim için büyüktür. Sonuçta bir derbi maçıdır. Binatĺı olarak ligin üst sıralarında, iyi bir yerde yer almayı kendimize hedef koyduk.

Baf Ülkü Yurdu takımı da önemli, iyi bir takımdır. İyi bir maç olsun. Seyircilere iyi bir maç izlettirirsek, çok mutlu olacağız.”