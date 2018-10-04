Güzelyurt'ta zor hafta

Geçtiğimiz haftanın 2 galip takımı, Binatlı ile Baf Ülku Yurdu, üçüncü hafta kapanış maçında Pazartesi akşamı Güzelyurt derbisinde karşılaşacaklar. İki takımın teknik direktörü de maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini açıkladılar

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Lig'in üçüncü hafta kapanış maçında Pazartesi akşamı Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda Binatlı ile Baf Ülku Yurdu, Güzelyurt derbisinde karşılaşacaklar.

Her iki takımın da geçen haftayı galibiyetle kapatması bölge derbisinin önemini daha da artırırken maçın çok çekişmeli ve zor geçmesi bekleniyor. Her iki takım teknik direktörü Güzelyurt derbisi öncesinde gazetemize açıklama yaptılar. Taraftarlarını maça davet eden teknik direktörlerin açıklamaları şöyle:

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu: Yukarı sıralara tırmanmak istiyoruz

"Biz her hafta galip gelerek, yukarı sıralara tırmanmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Doğan Türk Birliği maçından üç puanla döndük. Bu hafta oynayacağımız Baf Ülkü Yurdu maçından da galip ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.

Baf Ülkü Yurdu maçı bölge derbisi olup sonucu kestirilmeyecek zor bir maç olacak. Biz Binatlı olarak Baf Ülkü maçına beş antrenmanla hazırlanacağız.Tek sorunumuz Burak ve Ayhan'ın sakatlıkları devam etmesidir.

Ancak her ne olursa olsun sonuçta bu maça on bir kişi ile çıkacağız. Galip gelmeyi hedeflediğimiz maça bütün taraftarlarımızdan destek bekliyoruz."

Baf Ülkü Yurdu Teknik direktörü Kemal Yürekli: Maçın Pazartesi olması avantaj

"Geçtiğimiz hafta Türk Ocağı maçından güzel bir oyunla galip ayrılmasını bildik. Binatlı maçından iyi bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu nedenle de Binatlı maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Takımda şu anda sakatlıkları bulunan yabancı oyuncularımızdan Solomon ve Lawal'ın durumları belirsizdir. Her iki futbolcunu MR'ı çekilecek. Solomon ve Lawal'ın maçta oynayıp - oynamayacakları, Cumartesi çıkacak MR sonuçlarına göre belli olacak. Bu arada Tahsin'in de hafif saklığı sürüyor.

Maçın Pazartesi oynanacak olması bize bir gün daha hazırlanma şansı sağlıyor. Pazartesi aķşamı maçın kalabalık olmasını bekliyoruz. Binatlı takımınada başarılar diliyoruz."