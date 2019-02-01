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Güzelyurt'ta birlik beraberlik günü

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Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya, Joseph ve Ömer Gül'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırıp, aynı puanda yollarına devam ettiler

Güzelyurt'ta birlik beraberlik günü
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Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Ali Akçınar

Baf Ü.Yurdu: Erdoğan, Fikri, Lawal, Hasan, Erdinç, Hafız, Mehmet (Azat), Joseph, Ahmet, İbrahim, Tahsin

Çetinkaya: Atakan,Tunç (Burak), Serkan, Behiç, Hakan (Erhan), Doğukan (Samet), Çağdaş, Amani, Ömer, Ugocukwu, Batuhan

Goller: Dk.59 Joseph (B.Ü.Y), Dk. 81 Ömer (Çetinkaya)

 K.Kart: Dk.76 Hafız ve Dk. 83 Hüseyin Şerfali (B.Ü.Y)

K-PET Süper Lig'de Ülkü Yurdu ile Çetinkaya arasında oynanan ikinci devrenin ilk maçı 1 - 1 berabere tamamlanırken, taraflar birer puanı hanelerine yazdırdılar. Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya aldıkları puanla, 25'er puana yükselirlerken, maç fazlasıyla 6 ve 7. sıraya yükseldiler.

Turgay Misk'in yönettiği Üner Berkalp Stadı'ndaki maçın ilk devresinde Çetinkaya Amani ile gole yanaşmasına rağmen golü bulamadı. Ev sahibi ekip ise ilk devrede fazla etkili olamazken, Batuhan ile Joseph arasında yaşanan pozisyonda kartın sarı çıkmasına itiraz edildi.

İkinci devreye etkili başlayan taraf Baf olurken, 59'da Joseph takımını 1 - 0 öne geçirdi.

76'da Baf Ülkü Yurdu'nda Hafız kırmızı kart görünce Çetinkaya bu durumu avantaja çevirdi. 81'de Ömer Gül skora denge getirdi. 1 - 1

83'te Hüseyin Şerifali yedek kulübesinde kırmızı kart görürken, gerginleşen maç 1 - 1 sona erdi. Böylelike Baf Ülkü Yurdu, 2 kırmızı kart gördüğü, Çetinkaya ise Derviş Kolcu yönetiminde çıktığı ilk maçtan puan 1 puan aldı.

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