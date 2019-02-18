Güzelyurt derbisi nefesleri kesti

Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan derbi adeta nefesleri keserken, atılan 6 gol, taraflara birer puan kazandırdı. Maçın sonunda Azat ile Burak arasında başlayan gerginlik, tribünlere yansısa da kısa sürede yatıştırıldı. Binatlı'dan Rahmi'nin sakatlanıp, ambulansla hastaneye kaldırılması ise gecenin olumsuzluğu oldu

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emine Yarkın, Sabriye Atikoğlu

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan. Joseph, Lawal, Ahmet, Fikri, Mehmet Göktaş(12.Dk Tahsin) İbrahim, Azat, Hasan Sedatgil (85.Dk Berk) Erdinç, Konkoni

Binatlı: Salih, Hüseyin, Muammer, Sertaç, Burak, Rahmi (76.Dk Abdullah), Victory, Sergio (63.Dk Hasan Nalbant) Jorge, Zihni, Alattin(90+2.Dk Mustafa Süzgen)

Goller: 21.Dk Sergio, 55.Dk Victory,78.Dk Jorge (Binatlı), 37.Dk Joseph, 65,Dk Erdinç, 72.Dk Konkoni (Baf Ülkü Yurdu)

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Ligde riskli bölgeden uzaklaşmak isteyen 2 Güzelyurt ekibi, Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında iyi zeminde, dolu tribünler önünde oynanan derbi adeta nefesleri keserken, tribünlere gelenler, iyi futbol ve birbirinden güzel 6 gol gördüler.

Maçın hakemlerinin iyi yönetim sergiledikleri maçta Baf Ülkü Yurdu'nda Hafız ile Ahmet Hatay, Binatlı'da ise Victory maçtaki performansları ile ön plana çıktılar. Baf Ülkü Yurdu'nun golleri Joseph, Erdinç ve Hafız'dan gelirken, Binatlı'nın gollerini Sergio, Victory ve Jorge attı.

4.Dk: Baf’ın kazandığı serbest atışta Ahmet Hatay direkt kaleye vurdu ancak top direkten geri geldi.

21.Dk: Binatlı atağında Sertaç sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve topa iyi yükselen Sergio kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 0-1 Binatlı

31.Dk : Baf Ülkü Yurdu’nda sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Ahmet Hatay direkt kaleye vurdu ancak kaleci Salih zor da olsa topu kornere çelmeyi başardı.

37.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında Binatlı savunmasında Hüseyin Taşçı’nın büyük hatasında savunma arkasına sarkan Joseph kaleci Salih ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 1-1 Binatlı

55.Dk : Binatlı atağında topla buluşan Victory hızla rakip ceza alanına yöneldi ve ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 1-2 Binatlı

59.Dk: BÜY atağında Hasan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdinç’in vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi.

65.Dk : BÜY atağında Ahmet Hatay topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Salih’ten seken topu önünde bulan Erdinç vuruşunda topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 2-2 Binatlı

72.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında Joseph’in pasıyla topla buluşan Konkoni’nin vuruşunda top filelere gitti. Baf Ülkü Yurdu 3-2 Binatlı

78.Dk: Binatlı atağında Victory sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Jorge bu topta vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 3-3 Binatlı

Alınan 1 puan ile Baf Ülkü Yurdu puanını 26 yaparken, Binatlı 15 puana yükseldi. Binatlı buna rağmen play out hattında kaldı.