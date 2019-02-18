Güzelyurt derbisi nefesleri kesti

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Emine Yarkın, Sabriye Atikoğlu
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan. Joseph, Lawal, Ahmet, Fikri, Mehmet Göktaş(12.Dk Tahsin) İbrahim, Azat, Hasan Sedatgil (85.Dk Berk) Erdinç, Konkoni
Binatlı: Salih, Hüseyin, Muammer, Sertaç, Burak, Rahmi (76.Dk Abdullah), Victory, Sergio (63.Dk Hasan Nalbant) Jorge, Zihni, Alattin(90+2.Dk Mustafa Süzgen)
Goller: 21.Dk Sergio, 55.Dk Victory,78.Dk Jorge (Binatlı), 37.Dk Joseph, 65,Dk Erdinç, 72.Dk Konkoni (Baf Ülkü Yurdu)
Hamit SAKALLI
K-PET Süper Ligde riskli bölgeden uzaklaşmak isteyen 2 Güzelyurt ekibi, Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında iyi zeminde, dolu tribünler önünde oynanan derbi adeta nefesleri keserken, tribünlere gelenler, iyi futbol ve birbirinden güzel 6 gol gördüler.
Maçın hakemlerinin iyi yönetim sergiledikleri maçta Baf Ülkü Yurdu'nda Hafız ile Ahmet Hatay, Binatlı'da ise Victory maçtaki performansları ile ön plana çıktılar. Baf Ülkü Yurdu'nun golleri Joseph, Erdinç ve Hafız'dan gelirken, Binatlı'nın gollerini Sergio, Victory ve Jorge attı.
4.Dk: Baf’ın kazandığı serbest atışta Ahmet Hatay direkt kaleye vurdu ancak top direkten geri geldi.
21.Dk: Binatlı atağında Sertaç sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve topa iyi yükselen Sergio kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 0-1 Binatlı
31.Dk : Baf Ülkü Yurdu’nda sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Ahmet Hatay direkt kaleye vurdu ancak kaleci Salih zor da olsa topu kornere çelmeyi başardı.
37.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında Binatlı savunmasında Hüseyin Taşçı’nın büyük hatasında savunma arkasına sarkan Joseph kaleci Salih ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 1-1 Binatlı
55.Dk : Binatlı atağında topla buluşan Victory hızla rakip ceza alanına yöneldi ve ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 1-2 Binatlı
59.Dk: BÜY atağında Hasan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdinç’in vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi.
65.Dk : BÜY atağında Ahmet Hatay topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Salih’ten seken topu önünde bulan Erdinç vuruşunda topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 2-2 Binatlı
72.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında Joseph’in pasıyla topla buluşan Konkoni’nin vuruşunda top filelere gitti. Baf Ülkü Yurdu 3-2 Binatlı
78.Dk: Binatlı atağında Victory sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Jorge bu topta vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Baf Ülkü Yurdu 3-3 Binatlı
Alınan 1 puan ile Baf Ülkü Yurdu puanını 26 yaparken, Binatlı 15 puana yükseldi. Binatlı buna rağmen play out hattında kaldı.