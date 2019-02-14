Güzelyurt derbisi Eran'ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de 18. hafta maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Geçtiğimiz hafta oynanan kritik Gençler Birliği - Girne Halk Evi maçını başarıyla yöneten Kerem Eran, 18. haftanın en önemli maçı olan Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanacak Baf Ülkü Yurdu - Binatlı, derbisini yönetecek.
K-PET Süper Lig'de 18. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Girne Halk Evi - Esentepe, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
Lefke - Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir
Küçük Kaymaklı - MA Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Serkan Şimşek
17 Şubat Pazar, Saat 14:00
MTG - TOL, Canbulat Stadı, Fehim Dayı
DTB - Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Cihangir - Çetinkaya, Cihangir Stadı, Ali Özer
YAK - Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
18 Şubat Pazartesi, Saat 18:30
BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
K-PET Birinci Lig'de 18. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Akova - Yeni Boğaziçi, Eray Vudalı Stadı, Hüseyin Özkan
Göçmenköy - B Bağcıl, Göçmenköy Stadı, Mustafa Öztugay
Karşıyaka - Değirmenlik, Ergin Şahdur Stadı, Ferhat Tuna
Yalova - Maraş, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz
17 Şubat Pazar, Saat 14:00
Ozanköy - Hamitköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal
Çanakkale - Düzkaya, Muharrem Döveç Stadı, Turgay Misk
Mesarya - Mormenekşe, Paşaköy Stadı, Zekai Töre
Doğancı - Y Dumlupınar, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz