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Güzelyurt derbisi Eran'ın

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Güzelyurt derbisi Eran'ın
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de 18. hafta maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan kritik Gençler Birliği - Girne Halk Evi maçını başarıyla yöneten Kerem Eran, 18. haftanın en önemli maçı olan Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanacak Baf Ülkü Yurdu - Binatlı, derbisini yönetecek.

K-PET Süper Lig'de 18. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Girne Halk Evi - Esentepe, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

Lefke - Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir

Küçük Kaymaklı - MA Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Serkan Şimşek

17 Şubat Pazar, Saat 14:00

MTG - TOL, Canbulat Stadı, Fehim Dayı

DTB - Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

Cihangir - Çetinkaya, Cihangir Stadı, Ali Özer

YAK - Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

18 Şubat Pazartesi, Saat 18:30

BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran

K-PET Birinci Lig'de 18. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Akova - Yeni Boğaziçi, Eray Vudalı Stadı, Hüseyin Özkan

Göçmenköy - B Bağcıl, Göçmenköy Stadı, Mustafa Öztugay

Karşıyaka - Değirmenlik, Ergin Şahdur Stadı, Ferhat Tuna

Yalova - Maraş, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz

17 Şubat Pazar, Saat 14:00

Ozanköy - Hamitköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal

Çanakkale - Düzkaya, Muharrem Döveç Stadı, Turgay Misk

Mesarya - Mormenekşe, Paşaköy Stadı, Zekai Töre

Doğancı - Y Dumlupınar, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz

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