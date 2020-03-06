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Güvercinlik’ten 8 takviye birden

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Güvercinlik’ten 8 takviye birden

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde 14 Mart’ta başlayacak yeni futbol sezonu öncesinde takımlar hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

3. Grupta mücadele edecek olan Güvercinlik hedeflerine ulaşmak için yapmış olduğu önemli transferler ile dikkat çekti. Güvercinlik mevcut oyuncu kadrosuna, Bostancı Bağcıl’dan Mustafa Salman’ı, Vadili’den Ali Gürtaç ve Süleyman Gürtaç ile İncirli’den kaleci İbrahim Kambur, Dörtyol’dan Hacı Kutay, Dağyolu’ndan Oktay Gök, Mağusa Türk Gücü’nden Halil Tilim, Türkiye’den ise Barkın Köse’yi kattı.   

8 yeni transferlerle güçlenen Güvercinlik’te öncelikli hedef gruptan çıkma olacak. Güvercinlik ligdeki ilk karşılaşmasına Yenişehir deplasmanında çıkacak.

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