Gürsöz anısına oynadılar

Othello Futbol Masterleri tarafından organize edilen 2. PM Gürkan Görsöz Anı Maçı, önceki akşam oynandı.
Othello Futbol Masterler Derneği tarafından düzenlenen merhum Gürkan Gürsöz anı maçı Mağusa Maraş Stadı’nda oynandı. Abdullah Adem’in yönettiği maçta Othello Masterleri ile Mağusa Hisar Derneği Masterleri karşı karşıya geldiği. Dostluk çerçevesinde geçen karşılaşmayı Othello Masterleri kazandı.
2. PM Gürkan Görsöz Anı Futbol Karşılaşması sonrasında düzenlenen ödül töreninde maçı yöneten hakemlere, takımlara kupa ve plaketleri merhum Gürkan Gürsöz’ün ailesi tarafından veridi.