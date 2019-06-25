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Gür: Büyük camia olduğumuzu hatırlattık

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Akdoğan Akıncılar'ın yöneticisi İrfan Can Gür, geride kalan sezonu değerlendirirken, "Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu unutanlara hatırlattık." ifadesini kullandı

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Gür: Büyük camia olduğumuzu hatırlattık
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BTM İkinci Lig Birinci Grubu üçüncü olarak tamamlayarak play off finallerine kalamayan Akdoğan Akıncılar'ın yöneticisi İrfan Can Gür, geride kalan sezonu değerlendirdi.

6 yıl aradan sonra liglere katılan Akdoğan Akıncılar'ın yöneticisi İrfan Can Gür'ün açıklamaları şöyle:

"İlk olarak söyleyebilirim ki bu yola çıktığımızda hedefimiz olan şampiyonluk yolundan sapmış olabiliriz.

Ama unutulmaması gereken bir konu vardır. 6 yıldır aktif olmayan spor kulübümüzün bu yıl güçlü bir kadro ile, genç ve başarıya aç bir yönetimle ve en önemlisi kulübüne her koşulda sahip çıkan ve maddi manevî destek veren üye ve taraftarları ile birlikte ne kadar büyük bir camia olduğumuzu unutanlara hatırlattık.

Biz bugün buraya nokta değil, bir virgül koyuyoruz. Önümüzdeki yıl hep birlikte hedeflediğimiz başarıya ulaşmak dileğiyle. Teşekkürler AGK camiası."

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