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Güney’i, Avrupa’da temsil edecekler belirlendi

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Kıbrıs Futbol Federasyonunun ligleri tescil etmesinden sonra Omonia, Şampiyonlar Liginde mücadele edecek. Avrupa Ligine ise Anorthosis, Apoel ve ApollonLimasol katılacak

Güney’i, Avrupa’da temsil edecekler belirlendi

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Sağlık ve Bilim Kurulunun dün verdiği olumsuz rapor sonrasında liglerin devamı ile ilgili kararını verdi.

KOP ligleri bulunduğu şekilde tescil ederken, küme düşürmeyip, takım sayısını artırma kararı aldı. 2. Ligden 2 takım 1. Lige alındı.

Birinci Ligde lider durumda bulunan Omonia böylelikle yıllar sonra Şampiyonlar Ligine katılma hakkı elde etti. Omonia, 10 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı.

Böylece gelecek sezon Omonia, tarihinde hiç katılamadığı Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek için mücadele edecek. Diğer yandan Avrupa Ligine ise Anorthosis, Apoel ve ApollonLimasol katılacak.

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