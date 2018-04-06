Güney’de tribünler boşaldı

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Birinci Lig’inde normal sezonun tamamlanmasının ardından başlayan şampiyonlar grubu ve kümede kalma grubu maçlarına taraftarlar fazla ilgi göstermiyor.

Normal sezonda takımların hedeflerinin olması maçlara ayrı heyecan getirirken, seyirciler de maçlara ilgi gösteriyorlar.

Ancak bu dönemde şampiyonlar grubu ve kümede kalma gruplarında birçok takımın hedefsiz kalması, maçları ilgiliyi düşürürken, tribünler de boşalıyor. Bu durum da futbolu yönetenleri ciddi kaygıya itiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan 6 maçtaki toplam seyirci sayısı 8,600 olarak belirlenmişti.