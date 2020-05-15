Güney’de şampiyon ve düşen yok

Kıbrıs Futbol Federasyonu, Güney Kıbrıs Liglerini sona erdirme kararı alırken, şampiyon ilan edilmedi. Birinci Ligden küme düşme de olmazken, İkinci Ligdeki Karmiotissa ve Ermis’i bir üst lige terfi ettirilerek gelecek sezon ligin 14 takımla oynanacağı açıklandı

Hamit SAKALLI

Pandemi nedeniyle ara verilen Güney Kıbrıs Liginin ne olacağı hakkında nihai karar almak için dün toplanan Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP), Güney Kıbrıs Liglerini sona erdirme kararı aldı.

KOP, ligde herhangi bir şampiyon ilan edilmeyeceğini, İkinci Ligdeki Karmiotissa ve Ermis’i bir üst lige terfi ettirdiğini, Birinci Ligden ise herhangi bir takımın küme düşmeyeceğini açıklayarak sadece gelecek sezon için ligin 14 takımla oynanacağını bildirdi.

Güney Kıbrıs’ta sezonun geleceğinin ne olacağı hakkında yapılan toplantıda KOP, ligleri bitirme kararı aldı. Şampiyonun ilan edilmeyeceği, küme düşmenin olmayacağı açıklanırken, İkinci Lig ekipleri Karmiotissa ile Ermis’in de bir üst lige terfi ettiği açıklandı. Sadece gelecek sezon için ligin 14 takımla devam edeceğini ifade etti. KOP liglerin bitirilme kararını ise şu sebeplerden dolayı aldıklarını açıkladı:

İlgili tüm tarafların sağlığı

Futbolcusundan, antrenörüne, basın –yayın çalışanlarına kadar ilgili tüm tarafların sağlığını korumak bizim için sona erdirme kararını almamızdaki en önemli kriterdi.

Futbola dönüş protokolünün onaylanmaması

Devletin, KOP’un futbola geri dönüş için hazırladığı protokolü kabul etmemesi ve Sağlık Bakanlığı’nın da herhangi bir futbolcu veya takım çalışanında virüs saptanması durumunda tüm takımı 14 gün boyunca karantinaya alacak olması sezonun bitirilmesinde önemli rol oynadı.

Takımların yeterli hazırlanma süresi

Yürürlükteki protokol baz alındığında futbolcuların herhangi bir sakatlık yaşamadan güvenli ve doğru bir biçimde hazırlanmak için yeterli süreye sahip olmaması .

Kulüplerin ekonomik sürdürülebilirliği

Covid-19 pandemisi yüzünden takımların gelirleri neredeyse sıfırlandı. Ancak giderleri devam ediyor ve takımları yük altında bırakıyor. Takımların şimdiden gelecek yılki sezona sağlıklı bir biçimde hazırlanabilmesi, ekonomik yapılarını mevcut duruma göre düzenleyebilmeleri de sezonu bitirme kararı için önemli bir nedenold.