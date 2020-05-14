Güney’de futbola kırmızı kart

Güney Kıbrıs’ta Anastasiadis, KOP yetkilileri, kulüp yöneticileri ve bilim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantıda bilim kurulu üyeleri futbolun başlamasına onay vermezken, karar verme yetkisi KOP yönetim kuruluna bırakıldı

Güney Kıbrıs’ta korona nedeniyle ara verilen futbol liglerinin ne olacağı konusunu konuşmak üzere dün Rum başkanlık sarayında Anastasiadis, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri,kulüp yöneticileri ve bilim kurulu üyeleri arasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda bilim kurulu üyeleri futbolun başlamasına onay vermezken, hükümet topu KOP’a attı.

KARARI VERECEK OLAN KOP

Rum devlet televizyonu RIK’e konuşan hükümet sözcüsü Dino Finikaridis, futbol konusunda karar verecek olan merciinin KOP olduğunu ve bilindiği üzere KOP’un, Sağlık Bakanlığı’na futbola geri dönüş protokolü önerdiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine uyup uymadığını incelemesini istediğini ve yapılan incelemeden sonra bilim kurulunun protokolde bazı kriterlerden sapmalar tespit ettiğini ifade etti.

Finikaridis, KOP’un bir futbolcuda virüs tespit edilmesi durumunda sadece o futbolcunun karantinaya alınmasını önerdiğini ancak bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve tüm takımın karantinaya alınması gerektiğinin altını çizdi. Tüm bunların KOP ve kulüp yetkililerine bilim kurulu tarafından anlatıldığını ifade eden Finikaridis, Bakanlığın endişelerinin anlaşıldığını ümit ettiğini dile getirdi.

FEDERASYON’DA ÖĞLE YEMEĞİ

Başkanlık sarayında yaşanan bu toplantıdan ve bilim kurulunun olumsuz görüşü sonrasında KOP, kulüp yetkililerini öğle yemeğinde ağırladı ve toplantıyı değerlendirdi. KOP’un nihai kararını ise yarın vermesi bekleniyor