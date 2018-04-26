Güney’de finalin adı AEK-Apollon

Coca-Cola Kıbrıs Kupa finaline Larnaka temsilcisi AEK Larnaka ve ligin şampiyonluk adaylarından da olan Limasol ekibi Apollon Limasol takımları kaldı

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs’ta 16 Mayıs tarihinde oynanacak olan Coca-Cola Güney Kıbrıs Kupa finaline Larnaka temsilcisi AEK Larnaka ve ligde de şampiyonluğa giden Limasol ekibi Apollon Limasol kalmayı başardı.

Yarı finalde son yıllarda büyük başarılara imza atmış olan Apoel’i elemeyi başararak finale kalan AEK Larnaka, bir sürpriz de finalde yaparak kupaya uzanmak istiyor. Diğer yandan yarı finalde Baf’ı eleyen Apollon Limasol hem ligi hem de kupayı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamayı amaçlıyor. Apollon Limasol bu hafta sonu en yakın takipçisi Apoel ile deplasmanda belki de şampiyonun belirleneceği mücadeleye çıkacak.