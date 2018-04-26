banner107
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
6 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
11 0
3.2B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
32 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
356 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
25 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
Minikler doyasıya eğlendi
Minikler doyasıya eğlendi
16 0
banner82
banner147

Güney’de finalin adı AEK-Apollon

banner27

Coca-Cola Kıbrıs Kupa finaline Larnaka temsilcisi AEK Larnaka ve ligin şampiyonluk adaylarından da olan Limasol ekibi Apollon Limasol takımları kaldı

Güney’de finalin adı AEK-Apollon
banner137

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs’ta 16 Mayıs tarihinde oynanacak olan Coca-Cola Güney Kıbrıs Kupa finaline Larnaka temsilcisi AEK Larnaka ve ligde de şampiyonluğa giden Limasol ekibi Apollon Limasol kalmayı başardı.

Yarı finalde son yıllarda büyük başarılara imza atmış olan Apoel’i elemeyi başararak finale kalan AEK Larnaka, bir sürpriz de finalde yaparak kupaya uzanmak istiyor. Diğer yandan yarı finalde Baf’ı eleyen Apollon Limasol hem ligi hem de kupayı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamayı amaçlıyor. Apollon Limasol bu hafta sonu en yakın takipçisi Apoel ile deplasmanda belki de şampiyonun belirleneceği mücadeleye çıkacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.