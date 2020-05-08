Güney’de antrenmanlar başlıyor

Güney Kıbrıs’ta alınan gevşeme kararları sonrasında antrenmanlara başlayacak olan takımlar için Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı antrenman kurallarını belirledi

Güney Kıbrıs normalleşmeye dönme adımları atarken futbol antrenmanlarına yönelik antrenman kurallarını, Sağlık Bakanlığı dün açıkladı. Alınan kararlara göre antrenör de dahil olmak üzere en fazla 5 kişi bir arada antrenman yapabilecek ve soyunma odası veya spor salonu kullanılamayacak.

Ayrıca yürüyüş, bisiklet ve yüzme gibi açık alan sporlarının da antrenmanlarına izin verilirken, söz konusu branşların antrenmanlarında ise antrenör de dahil olmak üzere iki kişi bulunmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra Kıbrıs Olimpiyat Komitesi’ne kayıtlı üst düzey sporcuların da antrenör de dahil 5 kişiyi aşmamak koşuluyla açık havada antrenman yapabileceği karara bağlandı.