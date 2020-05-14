Güney’de alt yapı ligleri iptal

Güney Kıbrıs’ta futbolun geleceğinin ne olacağı tartışılırken Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) bir açıklama yayınlayarak alt yapı liglerini iptal ettiğini açıkladı ve futbol akademilerine antrenmanlara başlamayın çağrısında bulundu.

KOP yaptığı açıklamada tüm yaş kategorilerindeki akademilere seslenerek, KOP’un hükümete sunduğu protokolde sadece futbolu meslek olarak gerçekleştiren liglerin yer aldığını ve küçüklerin sağlığını korumak adına tüm alt yapı liglerinin iptal edildiğini ve yeni sezonu ise Eylül ayında daha sağlıklı bir ortamda başlatmak istediklerini bildirdi.