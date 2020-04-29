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Güney futbolu hayata dönüyor

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Güney futbolu hayata dönüyor

Güney Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam yaptığı açıklamalarda spora da değindi ve sporseverlere müjdeli haberi verdi. Anastasiadis, takımların açık alanda gerçekleştirilecek antrenmanlara 18 Mayıs tarihinden itibaren başlayabileceğini söylerken, salon sporlarının ise yine kapalı kalacağını ifade etti.

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