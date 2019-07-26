Güney, Avrupa’da başarılı

Güney Kıbrıs kulüpleri, Avrupa Kupalarındaki ön eleme turu maçlarına başladı. Şampiyonlar Ligine katılmak isteyen APOEL, elemelere iyi bir başlangıç yap 2. Tur ilk maçında deplasmanda Karadağ ekibi Sutjeska’yı 1-0 mağlup etti.

Avrupa Ligi elemelerinde ise AEK Larnaca, kendi evinde Bulgaristan’ın güçlü ekiplerinden Levski Sofia’yı 3-0 mağlup etti. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın UEFA sıralamasındaki yerleri açısından büyük önem taşıyan Aris – AEL Limasol arasındaki mücadele ise 0-0 sona erdi. Güney Kıbrıs takımları arasında tek mağlubiyeti alan Apollon Limasol, İrlanda ekibi Shamrock Rovers’e deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen tur umutlarını sürdürdü.