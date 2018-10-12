Gündüz yağmur, gece gol yağdı

Yağmurlu bir günün gecesinde oynanan Lefke ile Merit Alsancak Yeşilova maçında 6 gol atılırken, taraflar 3'er golle 1'er puanı hanelerine yazdırdılar. Yeşilova, maçın henüz 3. dakikasında 2 farklı öne geçmesine ve uzatma dakikalarına önde girmesine rağmen beraberliğe razı olurken, Lefke, Karadağ'da 1 maçı daha kaybetmeden tamamladı

Yer: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ahmet Özkurtuluş, Özal Çağlayan

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Yakup, Mustafa, Allen, Rahmi, Semih, Mehmet, Yılmaz, Candy, Kasım

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Memduh, Mejdi, Binya, Vakkas, Makoun, Mustafa Salk, Burak, Yasin, Hafız Konkoni, Billy

K-Pet Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış maçında Lefke ile Merit Alsancak Yeşilova 3-3'lük eşitlikle sahadan ayrıldılar. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Yeşilova, ilk devreyi önde tamamlamasına rağmen, uzatmanın 7. dakikasında kendi kalesine gol atarak 1 puana razı oldu. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini Hafız Konkoni, Billy Mehmet ve Mustafa Salk atarken, Lefke'nin gollerini Kasım Tağman, Mustafa Tahsildaroğluları ve Kemal Yıldırım kendi kalesine attı. Kasım, Lefke adına 1 penaltıyı değerlendiremedi.

Lefke'de gol yağmuru şeklinde geçen haftanın açılış maçına, konuk Merit Alsancak Yeşilova çok hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Yeşilova, Hafız Konkoni ile 1-0 öne geçerken, 3. dakikada Billy Mehmet skoru 0-2 yaptı. Lefke 7. dakikada bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Kasım farkı bire indirirken, skor 1-2 oldu. 20. dakikada Lefke'nin kazandığı penaltıyı Kasım gole çeviremezken ilk devre 1-2 sona erdi.

Heyecan fırtınası içinde geçen maçın 65. dakikasında Mustafa Tahsildaroğulları, Lefke'ye eşitliği getirdi. 2-2

Maçın son dakikalarında gelen iki gol ise maçın skorunu belirledi. Maçın 83. dakikasında Yeşilova, Mustafa Salk ile 3-2 öne geçerken, 90+7'de Lefke atağında Kemal Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle maçın skoru 3-3 olarak belirlendi.