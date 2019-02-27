Gündemleri, futbolumuzdu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Sertoğlu görüşmede yaptığı açıklamada, Başçeri’nin girişimleri ile dış ilişkiler açısından hiç olmadığı kadar iyi bir noktaya geldiklerini belirtti. Başçeri ise başlattıkları çalışmaların olumlu sonuç vereceğine inandığını söyledi

Soydan SAKALLI Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Futbol ile ilgili olarak atılacak adımların konuşulduğu ziyaretin ilk bölümü basına açık gerçekleşti. Ardından Büyükelçi Başçeri ve KTFF Başkanı Sertoğlu, heyetleriyle birlikte görüşme gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulundu. Hasan Sertoğlu, Ali Murat Başçeri’nin göreve geldikten sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna ve futbolumuza gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını açıklarken, dış ilişkiler açısından hiç olmadığı kadar iyi bir noktaya geldiklerini belirtti. Sertoğlu, ülke gençliğinin bağlı bulunduğu en önem etkenin futbol olduğuna dikkat çekerken, futbol kulüplerinin ayakta kalmasının önemine, örneklerle dikkat çekti. Ali Murat Başçeri de ziyarette yaptığı konuşmada ziyaretlerinin amacının iadei ziyaret olduğunu belirtirken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile birlikte başlattıkları çalışmaların olumlu sonuç vereceğine inandığını söyledi.