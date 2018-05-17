“Günah keçisi olduk”

K-Pet Süper Lige yükselme şansını play-off maçları sonrasında kaybeden K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe, sitem dolu açıklamada bulundu.

Dumlupınar ile oynamaları gereken ancak rakibin maça çıkmaması üzerine oynanamayan ve hükmen galip edildikleri maç sonrasında yapılan açıklamalardan rahatsızlık duyan Mormenekşe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta yaşanan kötü kazadan sonra Dumlupınar Türk Spor Kulübü sayın Evren Bahtıkara ve futbolcusu sayın Hasan Bahtıkara’nın değerli kardeşlerinin vefatını bizler de herkes gibi derin bir üzüntü ile karşıladık. Bu kötü olaydan sonra kulübümüz üzerine düşen tüm görevleri yapmasına rağmen sosyal medyada olayı ve yaşananları bilmeyenler tarafından oldukça haksız bir suçlama ile karşı karşıya kaldık. Bizler Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak maç öncesi ve maç günü yaşanan tüm olayları kamuoyuna aktarmak, bilinen tüm yanlışları ortaya çıkarmak istiyoruz.

1-10 mayıs 2018 Perşembe günü kulübümüz ve Dumlupınar kulübü yöneticileri arasında bir uzlaşmaya varılmış ve Cihangir Stadında oynanacak olan Mormenekşe-Dumlupınar K-PET 1.lig play-off maçının Dumlupınar’ın ev sahibi olarak maçlarını oynadığı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

2-11 mayıs 2018 Cuma günü Dumlupınar Türk Spor Kulübü yöneticileri kulüp yöneticilerimiz ile temasa geçmişler ve 13 mayıs Pazar akşamı oynanacak Dumlupınar- Cihangir Ahmet Sami Topcan Kupası maçı için bizden antrenman yapmak üzere sahamızı talep etmişler bizler de hiçbir karşılık beklemeden sahamızı antrenman yapmaları için kendilerine sunmuşuzdur.

3-12 Mayıs 2018 Cumartesi günü yaşanan ölümlü kaza olayından sonra hem Dumlupınar Türk Spor Kulübü yöneticileri hem de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri bizlere telefoniyen ulaşmışlar ve maçın ertelenmesi talebinde bulunmuşlar, bizler de yaşanan kötü olaydan dolayı erteleme isteğini derhal kabul edip ilgililere gereken bilgiyi verdik.

4-Aynı gün saat 13:00 de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan bizlere maçın ertelendiği ile ilgili resmi bilgi gelmiş bizler de futbolcularımıza maçın ertelendiği bilgisini verip maçın oynanmayacağını bildirdik.

5-Yine aynı gün saat 15:00 de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan bizlere maçın ertelenme olayının geri alındığını ve maçın aynı gün oynanacağı telefoniyen söylenmiş, kendilerine takım futbolcularımızı evlerine gönderdik maça çıkamayız cevabı verdiğimizde bizlere maça çıkmazsanız ceza alacaksınız cevabı vermişlerdir.

İşte bu yaşanan olaylar doğrultusunda futbol takımımız yeniden sahaya gitmiş ve sahada federasyon yetkililerinden Dumlupınar’ın sahaya gelmediği için maçın tatil edildiği bilgisi verilmiştir. Her şey bu kadar açık yaşanırken, Dumlupınar Türk Spor Kulübü ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında yaşananlardan dolayı kulübümüz haksız yere suçlanmış ve karalanmaya çalışılmıştır. Olayların nasıl yaşandığını bilmeden sadece facebook kahramanlığı yapan kişi veya kurumların bizlere bu şekilde davranmaya hakları yoktur ve bizleri günah keçisi ilan etme hakkına sahip değildirler. Bizler Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak tüm bunları yaparken dost ve kardeş kulüp Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne olan derin dostluğumuzdan hareket ettik. Bundan dolayı başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Dumlupınar Türk Spor Kulübü yöneticileri olmak üzere yaşanan tüm gerçek olayları kamuoyuna anlatmaya davet eder, merhumeye başsağlığı, yaslı ailesine ve Dumlupınar Türk Spor Kulübü camiasına sabırlar diler, takdiri siz sayın halkımıza bırakırız."