Gümüşören: Liderliği elde edebiliriz

BTM İkinci Lig Dördüncü Grupta lider Dilekkaya ile takipçisi Düzova, bugün Paşaköy 100. Yıl Stadında saat 17:00'de kritik bir maça çıkacaklar.

Gülgün Süt Düzova'nın deneyimli futbolcusu Kenan Gümüşören zorlu maç öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Paşaköy'de Dilekkaya ile çok önemli bir maça çıkacağız. Grupta liderlik şansımız devam ediyor. Liderliği elde de edebiliriz.

Bunu başarmak için de Dilekkaya maçını kazanmalıyız. Moral - motivasyon olarak üst düzeyde olduğumuz maçı, taraftarımızın da vereceği destekle, kazanacağımıza inanıyorum."