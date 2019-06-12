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Gümüşören: Liderliği elde edebiliriz

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Gümüşören: Liderliği elde edebiliriz
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BTM İkinci Lig Dördüncü Grupta lider Dilekkaya ile takipçisi Düzova, bugün Paşaköy 100. Yıl Stadında saat 17:00'de kritik bir maça çıkacaklar.

Gülgün Süt Düzova'nın deneyimli futbolcusu Kenan Gümüşören zorlu maç öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Paşaköy'de Dilekkaya ile çok önemli bir maça çıkacağız. Grupta liderlik şansımız devam ediyor. Liderliği elde de edebiliriz.

Bunu başarmak için de Dilekkaya maçını kazanmalıyız. Moral - motivasyon olarak üst düzeyde olduğumuz maçı, taraftarımızın da vereceği destekle, kazanacağımıza inanıyorum."

Etiketler; #Dilekkaya
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