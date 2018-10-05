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Güle güle Darling

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından Özer Esenyel’in(Darling) vefatı dolayısıyla KTFF’de veda töreni düzenlendi

Güle güle Darling
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından Özer Esenyel’in(Darling) vefatı dolayısıyla KTFF’de bir veda töreni düzenlendi.

Gerçekleşen törene; KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, KTFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan, KTFF eski başkanlarından Niyazi Okutan, Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam, Esenyel’in ailesi ve çok sayıda yakını ile sevdiği katıldı.

Törende konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Özer Esenyel’in çok özel bir kişi olduğunu ve onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Esenyel’in ülkü futboluna çok büyük şeyler kattığını belirtti.

Törende, Esenyel ile yaşanan anılar da arkadaşları ve onu tanıyan insanlar tarafından anlatılırken, ortak fikir; neşeli bir kişiliğe sahip olan Esenyel'in isminin her platformda yaşatılması oldu.

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