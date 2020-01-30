Guilherme Trabzon'da

Trabzonspor, BtcTurk Yeni MalatyasporluGuilherme ile prensip anlaşmasına vardı

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo mavili takımla sözleşme imzalamak için Trabzon'a gitti.

Guilherme, daha önce Beşiktaş ile anlaşmış ancak federasyonun belirlediği limitler nedeniyle siyah beyazlı takıma transfer olamamıştı.

1 buçuk sezondur Malatya ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

GUİLHERME'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgi ekranında yer alan bilgide, sarı-siyahlı kulüple 31.05.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Guilherme'nin sözleşmesinin bugün fesih edildiği görüldü.

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre ise 28 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetti.