Güder: Son söz bizde olacak

Kaan Güder, dernek olarak karar mercii olmamalarına rağmen, söz konusu sağlıksa, son sözün kendilerinde olacağını açıklarken,ligin bitmesini kendilerinin de istediklerini söyledi

Necati KÜLAHLILAR

Futbolcular Derneği başkanı Kaan Güder, dernek olarak karar mercii olmamalarına rağmen, söz konusu sağlıksa, son sözün kendilerinde olacağını açıkladı.

Sağlık Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonun kararlarına göre duruşumuzu göstereceğiz. 1500 üyeli bir dernek olarak karar mercii değiliz ama görüşümüz alınabilir. Ama sağlık ön plandaysa, lig için acele edilmemelidir. Sezon daha sonra bitirilir. Sıkışık takvimde bir sakatlık yaşanırsa bunun sıkıntısını futbolcular çekecektir.

Sağlık Kurulu sosyal mesafe korunarak antrenman başlayabilir derse bunun vebalini kim üstlenecektir? Sonuçta bir bulaş olursa futbolcuların aileleri bundan etkilenecektir.

COVİD 19 bir tarafa, 3 – 4 haftalık süreçte futbolcular mental ve fiziksel olarak hazır olmayabilirler. Bu nedenle de lig bu kadar erken başlatılmaz, yeni sezon öncesinde tamamlanır. Maçlar, futbolcular ligin durduğu dönemdeki formlarına döndüğü zaman başlatılır. Böylelikle sakatlanmanın önüne geçilir.

%73,5’u tamamlanmış bir ligin bitmesini biz de istiyoruz. Ama tüm sağlık koşullarının sağlanması ve gerekli hazırlık süreci geçirildikten sonra bu olabilir.