Güder: Futbolcular sahaya çıkmaz

Kaan Güder, futbolcu sözleşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, sözleşmeli sistemin gelmemesi halinde futbolcuların sahaya çıkmama yönünde karar alacağını açıklayıp, futbolcuların taleplerinin de, yaşanan sürecin öncesinden farklı olacağını sözlerine ekledi

Futbolcular Derneği başkanı Kaan Güder, futbolcu sözleşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, sözleşmeli sistemin gelmemesi halinde futbolcuların sahaya çıkmama yönünde karar alacağını açıkladı.

BRT Spor’da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kaan Güder, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarının bir kısmının kendilerini üzdüğünü, karar mercii olmamalarına rağmen, futbolun içindeki bir paydaş olarak görüşlerini sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaan Güder, Futbolcular Derneği olarak önceliklerinin ve olmazsa olmazlarının “futbolcuların sağlığı” olduğuna dikkat çekerken, sözleşmeli sistemin gelmemesi halinde futbolcuların sahaya çıkmama yönünde karar alacağını vurguladı.

Kaan Güder, Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı ile de yaptığı görüşmede Kulüpler Birliği’nin de sözleşmeli sisteme sıcak baktığını öğrendiğini söylerken, birçok ülkenin sözleşmeli sistemini incelediklerini ve ülke şartlarına uygun bir sözleşmeli system hazırlayacaklarını berlitti.

Sözleşmeli sistemi istemelerinin öncelikli nedeninin, futbolcuların sağlık ve sigortaları olduğunu açıklayan Kaan Güder, kulüplerin bütçelerini nasıl hazırladıklarının da bilincinde olduklarını, buna göre de futbolcuların taleplerinin, yaşanan sürecin öncesinden farklı olacağını da sözlerine ekledi.