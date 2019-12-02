GSP'de sessiz gece

Güney Kıbrıs 1. Liginin en önemli derbisinde Omonia ile APOEL, Lefkoşa GSP Stadı’nda karşılaştılar. 11. haftanın en önemli karşılaşması, başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Haftayı birer puanla kapatan iki ekipten Omonia 22 puana yükselirken, haftayı ikinci sırada tamamladı. Ligde 3 maçı eksik olan APOEL ise 18 puanla üçüncü sırada yer aldı.