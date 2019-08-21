GSP'de sessiz gece

Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında BEINSPORT'un canlı yayınladığı maçta, Apoel, GSP Stadında ağırladığı Ajax ile golsüz 0-0 sona erdi. Gecenin diğer maçlarında, Club Brugge, LASK Linz'i, Slavia Prag da Cluj'u deplasmanda aynı skorla, 1-0 mağlup ettiler.