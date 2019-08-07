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G.Saray, Diagne'nin lisansını yenilemedi

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Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın istediği Senegalli golcünün lisansını henüz yenilemedi

G.Saray, Diagne'nin lisansını yenilemedi
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Galatasaray'da Premier Lig ekibi Aston Villa'nın 10 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edilen Diagne ile ilgili bir detay dikkat çekti. 

Galatasaray'ın geçen sezon Ocak ayında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye DiagneSarı Kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı ve sezon öncesinde bileti kesildi.

Premier Lig ekibi Aston Villa ve Katar temsilcisi Al Rayyan'ın transfer teklifinde bulunduğu Diagne'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Sarı - Kırmızılı kulüp, Senegalli golcünün lisansını henüz çıkartmazken; cuma gününe kadar futbolcunun lisansını yenilecek.

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