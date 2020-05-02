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"G.Saray'da futbolu bırakmak istiyorum"

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Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan, geleceği hakkında konuştu. 33 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da oynamak ve futbolu orada bırakmak istiyorum" dedi

"G.Saray'da futbolu bırakmak istiyorum"

Arda Turan, Show TV'de katıldığı sahur programında açıklamalarda bulundu.

Liglerin tamamlanması ile birlikte Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu, gelecek planlarını anlattı.

Bu süreçte önceliğin sağlık olduğuna vurgu yapan Arda, "İkinci çocuğumu kucağıma aldıktan sonra ailemle de konuşup kararımı vermek istiyorum" dedi.

33 yaşındaki oyuncu kendisine yöneltilen Galatasaray ile ilgili soruya ise, "Her zaman söylediğim gibi Galatasaray beni yetiştiren kulüp, benim camiam, yuvam. Her zaman ilk tercihim, Galatasaray'da oynamak ve kariyerimi orada bitirmek" şeklinde yanıt verdi. 

Barcelona ile olan sözleşmesi normal şartlarda 30 Haziran'da sona erecek olan Arda Turan, Katalan ekibinin forması ile 55 maçta 15 gol ve 11 asistlik performansa imza attı.

Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında kiralık olarak transfer olduğu Medipol Başakşehir'de ise 39 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. 

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Etiketler; #Barcelona #Galatasaray #Arda Turan
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