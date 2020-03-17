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Göztepe’nin hasreti sona verdi

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Göztepe’nin hasreti sona verdi

Süper Lig'in 21. haftasının erteleme mücadelesinde Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 4 maç sonra 3 puana uzandı.

Çaykur Rizespor'un hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. hafta mücadelesinde Göztepe, rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladı. Müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynandı. 

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. İlhan Palut'un öğrencileri 4 maç sonra galibiyet elde etti.

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