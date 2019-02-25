Göztepe’de kan değişimi

İzmir temsilcisi Göztepe, yollarını ayırdığı Kemal Özdeş’in yerine teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisi 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yeni teknik adam arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı takım, eski hocası Tamer Tuna'da karar kıldı. Geçen sezona Tamer Tuna ile başlayan Göztepe, başarılı bir grafik çizmişti. Sezonu 49 puanla 6'ncı basamakta tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermişti. Tamer Tuna'nın, çarşamba günü Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe'nin başında olması bekleniyor.