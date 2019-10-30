Göztepe’de ilk aday Tolunay Kafkas

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe'de yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor. Listenin ilk sırasında Tolunay Kafkas var

Süper Lig'de 9 haftada 9 puan alan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa etti. İzmir temsilcisi, yeni teknik adam için arayışlarına devam ediyor. Yönetimin teklif götürdüğü ilk isim Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas oldu. Sarı kırmızılılar, tecrübeli teknik adam ile menajeri aracılığıyla temasa geçti. Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve İlhan Palut, Göztepe yönetiminin listesindeki diğer adaylar… Teknik direktör konusunda elini çabuk tutmak isteyen yönetim, Süper Lig’in 10'uncu haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesinde yeni teknik direktör ile sözleşme imzalamayı hedefliyor. Görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde, bu hafta takımın sahaya Alt Yapı Koordinatörü Yüksel Can ile çıkacağı öğrenildi.