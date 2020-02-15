Göztepe Konyaspor’u evinde yendi

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz'la ilk maçına çıkan İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Bu sonuçla alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Konyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, 34. dakikada Ömer Ali Şahiner'le 1-0 öne geçti. Konuk Göztepe, 5. dakika sonra Serdar Gürler ile bu gole cevap verdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İzmir ekibi, 68. dakikada deneyimli oyuncuSU Andre Castro'nun attığı golle maçta 2-1 öne geçti. 74. dakikada Halil Akbunar ile farkı 2'ye (1-3) çıkaran Göztepe, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ligde bir maçı eksik olan Göztepe, bu sonuçla puanını 33'e çıkararak üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan ve hafta içinde Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getiren İttifak Holding Konyaspor ise 20 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekibin puan hasreti ise 4 maça çıktı.