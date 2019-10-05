Göztepe, Kayseri’yi farklı geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında adeta coştu. Geride kalan 6 haftada sadece 2 gol atan İzmir ekibi, rakibini 4-0'la geçti. Göz-Göz, 1 penaltı atışından da yararlanamadı

İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alpaslan Öztürk, 42. dakikada Soner Aydoğdu, 45 ve 50. dakikalarda Napoleoni attı. İzmir temsilcisi 32. dakikada ise bir penaltı atışından faydalanamadı. Bu dakikada Göztepe'den atışı kullanan Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. Penaltının ardından VAR'a giden maçın hakemi Cüneyt Çakır, oyuncunun topa 2 kez müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti. Geride kalan 6 maçta sadece 2 gol atan Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek, gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a çıkarırken ligde zor günler geçiren stikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.