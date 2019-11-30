Göztepe kaçtı, Fenerbahçe yakaladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü maçta deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekipte Gustavo kırmızı kart gördü

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Göztepe 7. dakikada Castro'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 37. dakikasında Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun pası Jerome kafayla indirdi. Topu kontrol eden Serdar Gürler ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırırken VAR incelemesi sonucu gol kesin olarak iptal edildi.

Fenerbahçe Serdar Aziz ile 44. dakikada skoru dengeldi. 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

VAR kararı ile penaltı

Maçın 56. dakikasında ceza sahasına giren Soner Aydoğdu, Luiz Gustavo'nun müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'da inceleme ile penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe'nin golü iptal edildi

Alpaslan'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi. Ancak Altay, penaltı vuruşundan önce kalesini terk ettiği için penaltı tekrarlandı.

Altay'ın golü kurtarmasının ardından Fenerbahçe'de Victor Moses'ın attığı gol, Göztepe'nin penaltısı tekrarlanacağı için iptal edildi.

VAR kararı ile penaltı tekrarlandı

63. dakikada tekrarlanan penaltıda yine topun başına geçen Alpaslan bu kez golü attı. 2-1

Fenerbahçe eşitliği yakaladı

68. dakikada hızlı gelişen atakta Max Kruse'nin ortasını Vedat Muriç kafayla indirdi, Garry Rodrigues topu ağlara gönderdi. 2-2

Fenerbahçe 10 kişi

90+1. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Halil'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada Berkan'ın serbest vuruştan yaptığı ortayı Deniz Kadah kafayla ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Geçen hafta da deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı. Göztepe ise puanını 17'ye çıkardı.