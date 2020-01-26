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Göztepe, galibiyetle ‘merhaba’ dedi

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Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti

Göztepe, galibiyetle ‘merhaba’ dedi

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Napoleoni (Dk. 77 Yalçın Kayan), Jerome (Dk. 88 Wilczek)

Beşiktaş: Karius, Douglas (Dk. 58 Gökhan Gönül), Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Boyd (Dk. 68 Caner Erkin), Necip Uysal, Hutchinson, N'Koudou, Diaby (Dk. 88 Umut Nayir), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Borges (Göztepe), Dk. 38 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Beşiktaş)

İzmir temsilcisinin golleri 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+3. dakikada Borges’ten gelirken Beşiktaş’ın maçtaki tek golünü Burak Yılmaz 38. dakikada penaltı’dan kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Göztepe puanını 29’a çıkardı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 30 puanda kaldı.

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