banner255
UKÜ, kraliçesini buldu
UKÜ, kraliçesini buldu
8 0
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
18 0
 
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
29 0
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
18 0
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
109 0
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
20 0
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
101 0
banner82
banner264

Göztepe'de ikinci Tamer Tuna dönemi

banner27

İzmir temsilcisi Göztepe daha önce anlaşmaya vardığı Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı

banner262
Göztepe'de ikinci Tamer Tuna dönemi
banner215

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Tamer Tuna getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Tamer Tuna ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve yeni teknik heyetin bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda yer alacağı aktarıldı.

Kulüp sitesi, başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna'nın el sıkıştıkları bir fotoğraf karesini de paylaştı.

Tamer Tuna, yaklaşık 9 aylık bir sürenin ardından yeniden Göztepe'de görev alarak bu ekipte ikinci teknik direktörlük mesaisine başladı. Tuna yönetiminde 2017-2018 sezonunda başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, ligi 49 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.