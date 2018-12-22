banner237
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
123 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
76 0
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
15 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
26 0
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
88 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
165 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
15 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
11 0
banner82

Göztepe'de galibiyet hasreti sona erdi

banner27

banner210
Göztepe'de galibiyet hasreti sona erdi
banner215

Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-0 yenen Göztepe, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Göztepe; 50. dakikada Cameron Jerome, 69. dakikada Halil Akbunar ve 79. dakikada Yoan Gouffran'ın golleri ile sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ankaragücü, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Bayram Bektaş ile çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü 20 puanda kalırken, Göztepe 22 puana yükseldi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.