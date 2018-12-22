Göztepe'de galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-0 yenen Göztepe, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Göztepe; 50. dakikada Cameron Jerome, 69. dakikada Halil Akbunar ve 79. dakikada Yoan Gouffran'ın golleri ile sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ankaragücü, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Bayram Bektaş ile çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü 20 puanda kalırken, Göztepe 22 puana yükseldi.