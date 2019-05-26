Göztepe'de büyük sevinç

Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Lumor), Poko, Castro, Serdar Gürler (Dk. 87 Reis), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 70 Borges)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel (Dk. 90 Sedat Ağçay), Sacko, Moke, Canteros, İlhan Parlak (Dk. 71 Mehmet Sak), Scarione (Dk. 46 Sadaev), Orgill
Goller: Dk. 14 Alpaslan Öztürk, Dk. 84 Deniz Kadah (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 74 Pazdan (MKE Ankaragücü)
Göztepe'nin golleri 14. dakikada Alpaslan Öztürk ve 84. dakikada Deniz Kadah penaltıdan kaydetti. MKE Ankaragücü'nün karşılaşmadaki tek golünü 74. dakikada Michal Pazdan attı.
Bu sonuçla İzmir temsilcisi Göztepe 38 puanla kümede kaldı. MKE Ankaragücü ise 40 puanla sezonu tamamladı.