Göztepe, Bifouma'yı istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşmeye imza atan teknik direktör Bayram Bektaş'ın transfer listesi şekillenmeye başladı. Trabzonspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda Bayram Bektaş'ın son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma'yı liste başı yaptığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını her sene olduğu gibi bizzat yürüten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Sivasspor ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız futbolcuyla bir ön görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Menajeri aracılığı ile Bifouma'ya teklifini sunan Göztepe'nin tecrübeli futbolcudan cevap beklediği belirtildi. Birçok kulübün de devrede olduğu Thievy Bifouma transferinin en kısa sürede netleşeceği kaydedildi.

Dış transferde hareketli günler geçiren İzmir ekibi, iç transferi de bir an önce çözmek istiyor. Golcüsü Demba Ba ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar mukaveleleri sona erecek kaleci Günay, Selçuk, Tanju ve Leo ile masaya oturacak. Bayram Bektaş'ın da vereceği rapora göre hareket edecek kurmaylar çok gecikmeden kadrosunu oluşturacak.

Taraftardan kombine talebi

Göztepe taraftarı 2018-19 sezonunda geçerli olacak kombine biletlerinin fiyatları hakkında sosyal medya aracılığı ile yönetime çağrı yaptı.

Taraftarlar fiyatların artmasından dert yanarak, "Beklentilerin üzerinde puan ve buna bağlı gelir elde etmişken, kombine fiyatlarında sadece yoğun ilgi nedeniyle oluştuğu bariz olan fiyat artışını ve bunun yaratacağı gişe bilet fiyatı artışını doğru bulmuyoruz. Bu sebeple yönetimimizden gerekli düzeltmelerin yapılarak fiyatların revize edilmesini talep ediyoruz. Geçen seneki ve bu seneki kombine yenileme ücretlerinde VIP %22.2 (2750-2250 TL), numaralı %76.5 (1500-850 TL) ve maraton kombinelerine %55.5 (700-450 TL) zam yapıldığını görüyoruz. Tüm tribünlere yapılan zammın eşit ve %22.2'den fazla olmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.